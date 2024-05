Einsatz in Wien: Mit Kopf auf Boden aufgeschlagen

Nach dem Sonntagabend mehrere Austro-Türken den Reumannplatz unter Beschlag genommen hatten, teilt die Wiener Polizei am Montag mit, dass es auch am Keplerplatz zu einem Einsatz gekommen war. Ein 41-jähriger Mann wurde dort mit einer blutenden Kopfwunde am Boden liegend entdeckt. Nach dem Täter wird jetzt gesucht.