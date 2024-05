„Steckt enormes Potenzial für das A-Team drinnen“

Im Viertelfinale wartet am Mittwoch nun Serbien. Was trauen sie der Mannschaft da zu?

Viel. Teamchef Martin Scherb hat mir schon vor dem Turnier gesagt, dass sie bei der EM erfolgreich sein wollen. Die Mannschaft hat für jedes Spiel einen Plan, den ihnen das Trainerteam mitgibt – unabhängig davon, wie der Gegner heißt. So sind sie dieses Turnier von Beginn an angegangen und so werden sie es auch weiter bestreiten.