Gurgltaler „Rebellen“ nehmen nun zweiten Anlauf

Zweite Unterschriftenaktion wird noch breiter

„Wir haben nun beide Fragen rechtskonform formuliert und unternehmen einen zweiten Anlauf“, zeigt Ludwig Gruber Durchhaltevermögen. Am Samstag sammelte man also erneut vor dem ADEG in Nassereith Signaturen. Am Ende werde der neue Versuch mit aktuell über 500 bekennenden Befürwortern des Bürgervotums noch breiter als der erste sein.