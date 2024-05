Antonia Rados: Ausgezeichnetes Lebenswerk

Sie war vier Jahrzehnte lang inmitten dessen, wo keiner sein will und benannte Dinge, die keiner sehen will. Krieg- und Krisenberichterstatterin Antonia Rados brachte bis zu ihrem Pensionsanstritt 2022 die Brennpunkte der Welt in die heimischen Wohnzimmer. „Kärnten ist wohl das perfekte Pensionsland. Daher werde ich sicher in Zukunft mehr dorthin fahren. Der Druck ist nun ja weg. Meine kugelsichere Weste habe ich abgegeben“, sagte sie zu ihrem TV-Abschied.