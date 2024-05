Für Heimschläfer wird das Überholen zum Albtraum

Norris auf Augenhöhe

Dennoch sind die Augen auch auf Lando Norris gerichtet: Zweiter in China, Sieg in Miami, erneut Zweiter zuletzt in Imola. Der Brite befindet sich mit McLaren auf einem Höhenflug. Vor allem seit den Upgrades, die das Team beim ersten USA-Rennen des Jahres brachte, steht der MCL38 dem Red Bull von Max Verstappen um nichts nach. „Hoffentlich geht es so weiter, es ist aufregend“, lächelt der 24-Jährige. Nachsatz: „Es gibt keinen Grund, warum wir Red Bull auf den nächsten Strecken nicht fordern könnten!“