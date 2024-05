Gesundheitssystem: Frust bei Österreichern steigt

Christoph Hörhan, Organisator des Austrian Health Forum, interpretierte das Umfrageergebnis insgesamt als „Vertrauensverlust“. Dieser würde in einem „europaweiten Trend“ liegen, auf den auch schon die WHO hingewiesen habe. Das AHF-Forum in Schladming nimmt sich in diesem Jahr das Vertrauen in das Gesundheitssystem und die medizinische Versorgung zum Generalthema.