Verletzte musste über Kofferraum geborgen werden

Am Mittwochabend krachten in Ried im Traunkreis zwei Autos in einem Kreuzungsbereich zusammen. Durch die Wucht des Anpralls wurde ein Wagen in ein Feld geschleudert, eine Frau wurde im Wrack eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten geborgen werden. Insgesamt wurden drei Personen verletzt.