Streit um hohe Parkgebühren: Lösung in Sicht!

Immer öfter müssen Wanderer fürs Parken bezahlen. Durchschnittlich werden heuer in der Steiermark sechs Euro für eine Tageskarte an besonders beliebten Ausgangspunkten eingehoben. In Mixnitz-Pernegg gipfelte der Tarifstreit für Besucher der Bärenschützklamm in einem handfesten Konflikt. Jetzt ist ein Kompromiss in Griffweite.