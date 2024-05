Verschnaufpause für geplagte Pollenallergiker

Woher kommt die Allergie?

Warum so viele Menschen allergisch auf die eigentlich harmlosen Pflanzensamen reagieren? „Das Immunsystem muss zwischen Gut und Böse unterscheiden, aber manchmal lernt das Immunsystem falsch“, so Hötzenecker. „Dann hält der Körper die Pollen für gefährliche Bakterien und Viren, und fährt seine Verteidigung hoch.“ Warum das geschieht, ist dem Experten zufolge noch unklar. Allergien sind aber in jedem Fall angelernt: „Niemand wird mit Allergien geboren – man lernt sie, und sie können auch genauso einfach wieder verschwinden“, so der Mediziner.