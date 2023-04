Wegeposse bringt die Franz-Senn-Hütte ins Wanken

Banger Blick auf Sommersaiosn

Jetzt, am Ende der Wintersaison, blickt Hüttenwirt Thomas Fankhauser bange dem Sommerstart Mitte Juni entgegen. Denn: Eine Einigung ist noch nicht in Sicht und ab 1. Mai wird die Straße möglicherweise durch einen Schranken geschlossen. „Wir haben keine Informationen, wie es weiter geht, wissen nicht, wie die Hütte versorgt werden soll, die Parkfrage ist ungelöst.“ Deshalb hat er sich nun – auch im Namen des Alpenvereins Innsbruck, dem die Hütte gehört – in einem Schreiben an den Neustifter Bürgermeister Andreas Gleirscher und den Gemeinderat sowie den TVB Stubai gewandt und um Aufklärung ersucht.