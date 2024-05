Autorin Elfriede Jelinek von Van der Bellen geehrt

„Sie hat dem Land einen Spiegel vorgehalten, sie hat polarisiert, sie wurde geschmäht und ist sich dennoch in einer Beharrlichkeit treu geblieben, die höchste Anerkennung verdient“, führte der Politiker weiter aus. Die 77-jährige Schriftstellerin wurde in der Steiermark geboren und lebt heute in Wien und München. Für ihre Werke wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Literaturnobelpreis (2004), dem Nestroy-Theaterpreis und dem Georg-Büchner-Preis. Seit vergangenem Jahr ist die Künstlerin auch Ehrenbürgerin der Stadt Wien.