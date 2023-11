Taten gefilmt: 13 Jahre Haft für Kinderschänder

Mann schon zuvor wegen Missbrauchs angeklagt

Vor rund zehn Jahren wurde er noch vom Missbrauchsvorwurf gegenüber seiner Nichte „im Zweifel“ freigesprochen. Am Mittwoch fasste der Familienvater nun am Landesgericht Korneuburg 13 Jahre Haft samt Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum aus. Zusätzlich muss der 55-Jährige 90.000 Euro Schmerzensgeld zahlen - aufgrund der erlittenen Qualen für die Opfer wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein.