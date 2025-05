ESC-Jubel & Skandal ++ Society-Glamour in Wien

Was für eine Society-Woche: JJ sorgte für Jubel, als er den ESC-Sieg nach Österreich holte – wenige Tage später folgte jedoch der erste Skandal des Countertenors. Außerdem: VIPs wie Heinz Fischer, Verena Altenberger & Co feierten in Wien, in Cannes glänzten die Stars – und ein Kino-Klassiker kehrt als Live-Action-Abenteuer zurück! Doch das war noch längst nicht alles ...