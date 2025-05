Tanzende VIPs, tragischer Tod & Diddy unter Druck

Ein trauriger Todesfall erschüttert die Society-Welt: Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als „Naddel“, ist tot. Währenddessen läuft der Prozess rund um Rap-Superstar Sean „Diddy“ Combs – jetzt packt Ex-Freundin Cassie aus. Und: In der Wiener Hofburg wurde getanzt – mit dabei Promis wie Mausi Lugner & Co. All das und mehr sehen Sie in Adabei Prime.