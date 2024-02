Solar-Firma soll nach Anzahlung betrogen haben

Kritik von Richter an „Geschäftsgebarung“

Dem Deutschen, der in seiner Heimat schon mehrere Verurteilungen wegen Insolvenzverschleppung und Betrug einstecken musste, las der Richter aber ordentlich die Leviten: „Die Art und Weise, wie Sie agieren, ist keine ordentliche Geschäftsgebarung.“ Damit bezog er sich etwa auf „zahllose Firmen“ in Deutschland und Österreich, die der Angeklagte gründe sowie führe und bei denen er offenbar nach dem „Loch auf, Loch zu“ Prinzip agiere.