Elf Milliarden Euro für grünes Strom- und Gasnetz

Konkret werden neun Milliarden Euro in das Hochspannungs-Stromnetz fließen. Große Vorhaben sind etwa 430 Kilometer an neuen Leitungen, 70 Trafostationen und 25 Umspannwerke. „Erneuerbarer Strom wird vermehrt in Ostösterreich durch Photovoltaik und Windanlagen erzeugt und muss nach Westen gebracht werden, etwa in die Pumpspeicherkraftwerke. Dazu kommen Ausbautrassen wie im Ennstal, wo die voestalpine ihr Stahlwerk in Donawitz künftig mit Elektroöfen betreiben wird“, erklärt Gerhard Christiner, Chef des Netzbetreibers APG.