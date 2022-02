Borkenkäfer frisst sich durch unsere Wälder

In OÖ pflegen, schützen und bewirtschaften die Bundesforste ein Viertel (24 Prozent) der gesamten Waldfläche (494.000 Hektar). Schwerpunkte liegen im Salzkammergut, im Innviertel (Kobernaußerwald) sowie in der Region Steyr inklusive Nationalpark Kalkalpen, in den die ÖBf mehr als 90 Prozent der Fläche einbringen. Klimaerwärmung und gesteigerte Trockenheit machen nirgends Pause: „Wir spüren das in unseren Wäldern seit fünf Jahren“, sagt Rudolf Freidhager, ÖBf-Vorstand.