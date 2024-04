„What a Feeling“: Geheime Liebe und Wiener Schmäh

Just am Hochzeitstag verlassen zu werden ist megaöd! Aber der Gatte von Marie Theres (Caroline Peters) sehnt sich nach dem Duft der „freien Wildbahn“Frustriert und sturzbetrunken landet die so Abservierte in einer Wiener Lesben-Bar, wo sie das Interesse von Fa (Proschat Madani) weckt, die Marie Theres wenig zuvor allerdings fast überfahren hätte. Nach einer weiteren Begegnung der beiden Frauen bahnen sich Sinnlichkeit und die Neugier aufeinander ihren Weg.