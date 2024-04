Paul Pizzera: Meister, Wissen und verstopfte Klos

Wir sind alles, aber „fix net normal“, so beschreibt sich das Musiker-Trio AUT of ORDA um Christopher Seiler, Daniel Fellner und Paul Pizzera nicht nur in ihrem Song selbst. Kürzlich veröffentlichte die Künstler-Kombo ihr Debütalbum „Das Empörium schlägt zurück“ mit neuen Songs und einer vielfältigen musikalischen Bandbreite, die auch ab Ende der Woche auf Tour ihre Hörer finden wird. Was sich Pizzera im TV anschaut, wenn es bei ihm mal nichts „auf die Ohren gibt“, verrät er in „Durchgezappt“. „Da ich keinen Fernseher zuhause habe, genieße ich es im Tourbus oder im Hotelzimmer umso mehr meinem Hirn Urlaub zu gönnen.“