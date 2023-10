Reinhören: Ist das die neue Hymne für Österreich?

Aus tausenden Textvorschlägen der Ö3-Gemeinde haben sie einen bitterbösen Song kreiert, bei dem man gleichzeitig zwischen den Zeilen eine zarte Liebeserklärung an unser Land heraushören kann. Alle digitalen Einnahmen vom „Song für Österreich“ gehen an Österreich: an Familien in Not im Rahmen des Ö3-Weihnachtswunders.