Priester von Nawalnys Beerdigung suspendiert

Kirche eher auf Putins Seite

Am 26. März hatte Safronow einen Gedenkgottesdienst für Nawalny geleitet, an dem Tausende Russen teilnahmen. Nawalny war der schärfste Kritiker von Machthaber Wladimir Putin innerhalb Russlands und starb im Februar im Alter von 47 Jahren in einer Strafkolonie in der Arktis.