Gunners nach 82:76 über Gmunden wieder im Spiel

Intensive, hitzige Partie

Dabei taten sich die Gunners zu Beginn schwer, ins Spiel zu finden, lagen rasch mit 2:9 im Hintertreffen. Doch angetrieben von Kapitän Käferle übernahmen sie immer mehr das Kommando und gingen kurz vor Ende des ersten Viertels erstmals mit 17:15 in Führung. Das zweite gehörte dann überhaupt den Heimischen. Die in einer intensiv geführten, hitzigen Partie, in der die Referees dreimal umstrittene Szenen am TV-Bildschirm überprüften, den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 48:34 ausbauen konnten. Tutu, Monroe, Brooks & Co. griffen mitunter tief in die Trickkiste, rissen die Fans mit spektakulären Aktionen von den Sitzen.