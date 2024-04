Österreichs älteste Hebamme ist noch immer aktiv

In Villach läuft aktuell der Hebammenkongress, Gottfrieda Lamprecht wurde dort am Dienstag geehrt. Die 86-Jährige ist die älteste noch aktive Hebamme in Österreich. Bereits im Jahr 1957 arbeitete sie als freiberufliche Hebamme in Bad Eisenkappel. Ein Auto hatte sie damals noch nicht, weshalb sie mit dem Fahrrad oder sogar der Feuerwehr rechtzeitig zu den Geburten ausrücken musste.