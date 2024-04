„Vergewaltigungstag“ verbreitet Angst und Panik

Die furchterregende Behauptung, dass an einem bestimmten Tag Vergewaltigungen gesetzlich erlaubt seien, verbreitet sich wie ein Lauffeuer und dieses Jahr ist keine Ausnahme. Jugendliche, insbesondere junge Mädchen, fühlen sich unsicher und bedroht. Nicht nur in der virtuellen Welt, sondern auch in ihrem Alltag. Eltern und Behörden sind gleichermaßen alarmiert über die potenzielle Gefahr, die von diesem schrecklichen Trend ausgeht.