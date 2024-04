Das Ende eines Martyriums für die Ex-Gattin

Doch die Zeugen belasteten den Angeklagten schwer. In der Verhandlung ist ein psychiatrisches Gutachten über den mentalen Zustand der Frau das Zünglein an der Waage. Daraus geht hervor, dass das Opfer, welches bereits seit zehn Jahren wegen Depressionen in Behandlung ist, aufgrund der Todesdrohungen mittlerweile an einer posttraumatischen Störung leidet.