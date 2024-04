Immer mehr Kids suchen Rat bei ihrem Anwalt

Teuerung, Kriege, Umweltthemen und die damit verbundenen psychischen Belastungen sorgen unter anderen dafür, dass Kinder- und Jugendanwalt Christian Netzer und seine Mitarbeitenden alle Hände voll zu tun haben. So stieg im Vergleich zum Jahr 2022 die Zahl der bearbeiteten Fälle um 30 Prozent an. 27 Prozent der insgesamt 300 Anfragen wurden anonym eingebracht. Elf Prozent stammten direkt von Kindern und Jugendlichen. In 88 Prozent der Fälle konnten Lösungen erzielt werden, die übrigen wurden an andere Stellen weitervermittelt, resümierte Netzer in seinem aktuell vorliegenden Tätigkeitsbericht.