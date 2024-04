Sepp Straka in Hilton Head am Ende Fünfter

Sepp Straka hat das Golf-PGA-Turnier in Hilton Head in South Carolina auf dem geteilten fünften Platz beendet. Der 30-Jährige machte bei der Turnierfortsetzung am Montag auf den letzten vier Löchern noch vier Ränge gut, verpasste aber knapp den Sprung auf das Podest. Wegen eines Gewitters mit Starkregen sowie später Dunkelheit hatte die vierte Runde am Sonntag nicht finalisiert werden können. Überlegener Sieger wurde der US-Weltranglistenerste Scottie Scheffler.