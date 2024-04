Kelly Piquet „schimpft“ mit Lando Norris

„Fantastisch“

Erst recht, seit der Serienweltmeister die Konkurrenz in Shanghai wieder einmal in Grund und Boden fuhr. „Es hat sich fantastisch angefühlt, wir waren das ganze Wochenende sehr schnell. Es macht Spaß und es ist alles wie auf Schienen gelaufen“, sagte der Niederländer, der am Ende einen Vorsprung von knapp 14 Sekunden hatte. Und auch Kumpel Norris, als Zweitplatzierter vielleicht der Mann des Rennens, war überglücklich. „Ich bin überrascht und so happy für das ganze Team“, sagte der Brite.