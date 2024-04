Fergie gedachte Queen mit falscher Jahreszahl

Er besuchte am Sonntag mit seiner Frau, Königin Camilla, einen Gottesdienst in der Crathie Kirk in der Nähe von Balmoral. Das Königspaar ist seit Anfang April in Schottland und hat dort am 9. April auch seinen 19. Hochzeitstag gefeiert. Vermutlich wollte der König auch den Geburtstag seiner Mutter in ihrem liebsten Zuhause verbringen.