Und der Strom ist weg: Blackout im Gefängnis

Zum ersten Mal wurde im Justizzentrum ein Blackout simuliert. Vormittags im Gefängnis, am Nachmittag am Landesgericht. 20 Menschen von Netz Burgenland, Elektrofirmen und der Bundesimmobiliengesellschaft waren vor Ort. Das dieselbetriebene Notstromaggregat sprang sofort an, theoretisch wäre es nach drei Tagen aufzutanken. In diesem Fall würde man sich an die Feuerwehr wenden.