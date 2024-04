Wahnsinn: So viel wäre der Titel für Sturm wert!

„Wir werden Meister!“, sangen die Fans, während Mannschaft und Betreuerstab vor der Nordkurve im Freudentaumel auf und nieder hüpften. Das 1:0 im Liga-Hit gegen Rapid war ein Dusel-Sieg in Bayern-Manier. Da kamen bei vielen Erinnerungen an die letzte Meister-Saison hoch, als Sturm 2011 in der vorletzten Runde gegen Wr. Neustadt auch zum Siegen verdammt war. Erst ein Elfertor durch Regisseur Samir Muratovic nach einem schockierenden Handspiel von Edin Salkic drei Minuten vor Schluss brachte seinerzeit den erlösenden 2:1-Sieg.