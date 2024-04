Darum ging sie am 10. Hochzeitstag auf die Knie

Auf dem berühmten Kinovorplatz des TCL Chinese Theatre in der kalifornischen Filmmetropole drückte sie am Freitag beide Hände in den feuchten Zement. Auch ihre Fußdrücke wurden verewigt. Barfuß und grinsend stand Foster in der grauen Masse. Die Ehrung erfolgte im Rahmen des laufenden „Turner Classic Movies“-Filmfestivals.