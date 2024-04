Wiener Erzbischof: Steirer zählt zu den Favoriten

Christoph Schönborns Tage als Wiener Erzbischof sind gezählt. Nicht, weil er beim Papst in Ungnade gefallen wäre, das Gegenteil ist der Fall. Sondern, weil er nächstes Jahr 80 Jahre alt wird und im Lauf des Jahres endgültig sein hohes Kirchenamt zurücklegen wird. Nur auf Bitten von Franziskus ist der Kardinal, von mehreren schweren Krankheiten geschwächt, nicht schon längst abgetreten. Daher läuft hinter den Kulissen die Suche nach einem geeigneten Nachfolger mittlerweile auf Hochtouren: Der Nuntius, also der päpstliche Gesandte in Österreich, holt Erkundigungen ein, befragt die heimischen Bischöfe: Wer könnte 2025 als neuer „Hausherr“ in den altehrwürdigen Wiener Stephansdom einziehen?