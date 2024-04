Miami und New Orleans holen letzte Play-off-Plätze

Die Miami Heat und die New Orleans Pelicans haben sich die beiden letzten Play-off-Plätze in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesichert. Auch ohne ihren Star Jimmy Butler gewann Miami am Freitag (Ortszeit) das Entscheidungsspiel im Play-In-Turnier gegen die Chicago Bulls mit 112:91, wodurch die Heat in der Eastern Conference auf die topgesetzten Boston Celtics treffen. Die Pelicans schlugen ohne Leistungsträger Zion Williamson die Sacramento Kings mit 105:98.