Hedl-Patzer! „Besser jetzt als im Cupfinale“

Bereits am Mittwoch treffen sich die Teams in Wien wieder – Liga-Teil 2 der Trilogie mit dem Cup-Höhepunkt am 1. Mai in Klagenfurt. Mit dem 0:1 riss aber Rapids Serie, gab es die erste Pleite im zwölften Spiel im Jahr 2024. Platz drei könnte in weite Ferne rücken. Während Sturms Fans „Wir werden Meister“ skandierten. Bis Sonntag als Tabellenführer.