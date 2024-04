Dieses Supermodel macht Lando Norris flott

„Diese lang gezogenen Kurven hier in Schanghai sind nicht das, was unser Auto will. Okay, wir kennen unsere Probleme, müssen diese ausmerzen. Wenn uns das gelingt, können wir um den Sieg mitkämpfen, aber das wird nicht so bald sein“, sagte Lando Norris vor Beginn des China-Wochenendes. Nachsatz: „Wenn wir aber zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, dann könnte es klappen.“ Und das war zumindest im einzigen freien Training und im Sprint-Qualifying, das bei immer stärker werdenden Regen über die Bühne ging, der Fall. „Ich habe einfach alles riskiert, alles aufs Spiel gesetzt, weil die Verhältnisse immer schwieriger wurden“, analysierte Norris nach seiner Bestzeit und fügte hinzu: „Ich dachte, dass unser Auto im Trockenen besser liegen würde.“