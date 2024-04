Regionen sind die „Kraftwerke von Europa“

Auch an Zahnärzten könnte es langfristig fehlen, da viele ausländische Studenten zwar an österreichischen Unis lernen, aber dann wieder in ihre Heimatländer abwandern. „Die Einführung einer Quotenregelung wie in der Humanmedizin ist mehr als notwendig“, so Haberlander. 75 Prozent der Studierenden sollten daher künftig wieder ein österreichisches Maturazeugnis haben müssen.