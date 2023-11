Graffiti-Sprayer (28) in flagranti erwischt

Sechs Graffitis sollen auf das Konto des 28-Jährigen gehen, so der Verdacht der Salzburger Polizei: an Garagentore, Fenster und Eingangstüren. Ein Zeuge hatte den Sprayer in der Vierthalerstraße beobachtet und die Polizei eingeschaltet. Um 5.40 Uhr hielten die Beamten den Verdächtigen in der Linzergasse an: Die Hände des 28-Jährigen waren mit Lackfarbe beschmutzt, im Rucksack fanden die Beamten auch mehrere Spraydosen in weißer, violetter, schwarzer und grauer Farbe. Bei einigen Graffitis war die Farbe auch noch frisch. Gegenüber den Beamten zeigte sich der Salzburger teilweise geständig: Zwei Graffitis, je an einem Pkw und an einer Hausmauer, will er aber nicht gemacht haben. Er wird laut Polizeimeldung angezeigt.