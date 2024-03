Verurteilt wegen Graffiti-Mozart auf dem Zug

Fünf junge Männer zwischen 19 und 28 Jahren sitzen am Donnerstag im Landesgericht vor der Richterin – wegen Graffitis auf zwei Garnituren der Salzburger Lokalbahn: Neben Künstlernamen haben die jungen Männer auch einen Mozart auf den Zug gesprüht – mit langer Nase und Friedenszeichen. Alle geben zu, in der Nacht des 24. Jänner beim Bahnhof Lamprechtshausen bei der farbigen Jux-Aktion dabei gewesen zu sein. Von allen fünf ist ein „Tut mir leid“ im Verhandlungssaal zu hören. „Er hat nicht bedacht, was für ein Schaden hier entsteht“, erklärt einer der Verteidiger über seinen Mandanten. Von rund 12.000 Euro Schaden spricht ein Vertreter der Salzburger Lokalbahnen im Zeugenstand.