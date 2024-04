Was zeichnet einen guten Arzt aus?

Österreich hat einen akuten Ärztemangel und langsam, aber doch ersetzt die neue Generation die alteingesessenen Ärzte. Viele zweifeln an der Kenntnis der Jungen, denn Erfahrung, Wissen und Vertrauen sind wichtige Punkte bei der Wahl eines Arztes. Sind Sie mit Ihren Ärzten zufrieden? Was ist Ihnen bei einem Arzt am wichtigsten? Haben Sie Sorge, dass durch die neue Generation die Qualität sinken wird? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!