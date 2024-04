Sturms Frohnatur lachte nach böser Verletzung!

Das Malheur passierte am 7. März beim Europacup-Heimspiel gegen Lille: Kurz vor der Pause humpelte Manprit Sarkaria mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld. Die niederschmetternde Diagnose: Knöchelbruch! Und was machte der Pechvogel kurz nach seiner Verletzung in der Kabine? Er lachte! „Ich bin nicht so leicht kleinzukriegen“, sagt „Mani“ ein gutes Monat nach dem Tiefschlag und muss schmunzeln: „Es war ja auch irgendwie lustig, für mich ist damals nicht die Welt zusammengebrochen. Es gibt Schlimmeres, wir in Österreich führen ein Luxus-Leben. Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Es muss viel passieren, dass ich wütend werde. Ich ruhe in der eigenen Mitte“, sagt die Frohnatur, die mit Krücken „bewaffnet“ die Spiele auf der Tribüne verfolgt hat.