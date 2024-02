Daher hat der Rapid-Schreck großen Tor-Hunger!

Und weiter geht’s! Nach dem Europacup-Hit gegen Slovan Bratislava wird den Zuschauern heute Sonntag in der Merkur Arena bereits der nächste Leckerbissen aufgetischt: Der Klassiker gegen Rapid steht an, das Stadion wird kochen - der Schlager ist mit mehr als 16.000 Fans längst restlos ausverkauft! Manprit Sarkaria hat besonderen Appetit und sich die Serviette schon umgebunden. Für den Wiener und ehemaligen Austrianer ist das Duell gegen Rapid noch immer ein besonderes Duell. „Es ist ein Topspiel, das es in sich hat. Ich freue mich schon darauf“, sagt der 27-Jährige, der sich mit seinem Doppelpack im letztjährigen Cup-Finale gegen Rapid einen Fixplatz in den Klubannalen gesichert hat.