Alte und neue Gesichter bei den Freiheitlichen

Erwartungsgemäß führt Christof Bitschi nicht nur die Bezirkslisten in Dornbirn und Feldkirch, sondern auch jene in Bludenz und Bregenz an. Mit Joachim Weixlbaumer und Kornelia Spiß folgen ihm im Bezirk Bludenz gleich zwei bekannte Gesichter. Der Bludenzer war bereits von 2014 bis 2019 Mitglied des Landtags. Die Nenzingerin gehörte diesem von 2009 bis 2014 an. Beide haben beste Chancen, nach den Wahlen im Oktober wieder dem Landesparlament anzugehören.