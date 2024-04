Beute auf Bestellung: Bande räumt die Regale leer

Einbrüche jedes Jahr

Zusammenhänge mit dem letzten Einbruch in das Lagerhaus in Jennersdorf im Juli 2023 können nicht ausgeschlossen werden. Damals waren die Täter auf einen Aufsitzrasenmäher aus. Das gute Stück hatte einen Wert von 9400 Euro. Fast genau 12 Monate zuvor war ein Rasenmähertraktor aus dem Lagerhaus verschwunden. Mit einem ebenfalls entwendeten Pkw-Anhänger, der in der Nähe abgestellt war, hatten die Täter die Beute abtransportiert und in einem Maisfeld versteckt.