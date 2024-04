Die Masern feiern heuer endgültig ihr Comeback

Sie waren in den vergangenen Jahren beinahe ausgestorben, doch heuer feiern sie endgültig ein Comeback: die Masern. In OÖ kam es in den vergangenen Tagen zu gleich drei Krankheitsfällen – im VIP-Club der SV Ried, in einem Spar-Supermarkt in Traun und in einem Zug von Ried nach Linz und wieder retour. Diese Fälle noch nicht eingerechnet, gab es in Oberösterreich heuer bereits 38 Masernerkrankungen in unserem Bundesland.