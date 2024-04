Mit dem Genuss von Tofu den Regenwald retten

Reich an Eiweiß

„Tofu hat einen hohen Proteinanteil und enthält auch mehrfach gesättigte Fettsäuren und viele Mineralstoffe“, so Schmit. Für ihre Kunden bietet sie demnächst zwei Produktvarianten an, die man so in Geschäften nicht kaufen kann: geräucherten Tofu, der wie Geselchtes schmeckt, und Tofuwürfel, eingelegt in kalt gepresstes Bio-Sonnenblumenöl.