Wie viel Gehalt bräuchten Sie zum Glücklichsein?

Sind Sie persönlich mit Ihrem Gehalt zufrieden oder fühlen Sie sich unterbezahlt und benachteiligt? Ist Ihnen Geld vielleicht gar nicht so wichtig wie ein gutes Klima am Arbeitsplatz und nette Kollegen? Welche Ideen oder Tipps haben Sie, um die Situation in der Arbeitswelt für die Arbeitnehmer (finanziell) besser zu gestalten?

