Unter Soldaten brach Stiege ein: Zwei Verletzte

In einem ehemaligen Beherbergungsbetrieb im Bezirk Völkermarkt hatten Soldaten des Bundesheeres für den Ernstfall geübt. Vier Soldaten betraten gleichzeitig eine Stiege, die von außen in den ersten Stock führt. Doch die alte Stiege hielt der Last nicht stand, das Podest brach. Zwei Soldaten stürzten drei Meter zu Boden.