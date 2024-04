Abo-Kündigungen nach Sanktionen gegen LASK-Fans!

Sportlich hat der LASK mit dem glanzvollen 3:1 gegen Salzburg ein Ausrufezeichen gesetzt – die Sanktionen nach den Protest-Aktionen in Graz gegen den Fanklub „Landstrassler“ erhitzen jedoch nach wie vor die Gemüter. In einem Brief an die „Krone“ machte sich ein langjähriger Fan Luft: „Aufgrund des Vorgehens des Klubs gegen die eigene Fanszene kündigen derzeit viele Laskler ihre Dauerkarten für die kommende Saison. Aktuell spreche ich da in meinem Umfeld von mindestens 30 Personen. In Summe wird das eine erhebliche Anzahl.“