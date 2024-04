Im Pinzgau neue Heimat und Liebe gefunden

Die Saison startete für die Trailläuferin Kristyna Cerna mit einem Sieg in Istrien Anfang April sehr erfolgreich. „Da bin ich super zufrieden“, strahlte die Tschechin. Was sie mit Salzburg zu tun hat? Die 31-Jährige lebt seit mehr als fünf Jahren in Maishofen im Pinzgau. Weil sie sich dort extrem wohlfühlt, hat sie mittlerweile auch einen Antrag für die österreichische Staatsbürgerschaft gestellt – trotz ihrer Anstellung als Lehrerin ist diese aber nicht so leicht zu bekommen. „Das zipft mich an, ich würde gerne für Österreich starten“, seufzt Cerna und sagt ganz klar: „Nach Tschechien will ich nie wieder.“